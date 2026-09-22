Famiglia nel bosco, i bambini hanno incontrato mamma Catherine e papà Nathan a Palmoli. «Sono scesi correndo e gridando di gioia»

L'appuntamento nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. L'avvocato Pillon: «Non vedono l'ora di stare anche con il loro cavallo, il loro asinello, le papere, le galline»

I bambini della “famiglia nel bosco” — i cui genitori sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion — hanno potuto riabbracciare la madre e il padre nella casa messa a disposizione dal sindaco a Palmoli. La visita, avvenuta a 23 giorni dall’ordinanza del Tribunale per i Minorenni, si è svolta in un clima di gioia e serenità.

A darne notizia è l’avvocato Simone Pillon, legale dei genitori, che ha raccontato il momento dell’incontro: i piccoli hanno giocato, gustato i biscotti allo zenzero preparati da mamma Catherine e aiutato i genitori a cucinare la cena. Secondo quanto raccontato da Pillon, i genitori hanno atteso i figli all’esterno della casa, abbracciati. Quando l’auto sulla quale viaggiavano si è fermata, i bambini «sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà».

«Non vedono l’ora di stare anche con il loro cavallo, il loro asinello, le papere, le galline»

Pillon ha espresso il proprio ringraziamento al primo cittadino di Palmoli per il servizio d’ordine, alla stampa per il rispetto degli spazi, oltre alla tutrice, alla curatrice e ai servizi sociali per aver reso possibile l’attuazione del provvedimento giudiziario. L’auspicio della difesa è che questo percorso di riavvicinamento proceda senza ulteriori ostacoli, in vista della futura introduzione dei pernottamenti con la famiglia. «Non vedono l’ora di stare anche con il loro cavallo, il loro asinello, le papere, le galline, i conigli e tutta la fattoria», ha detto Pillon, descrivendo il legame dei bambini con l’ambiente nel quale sono cresciuti. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il provvedimento prevede che i pernottamenti possano iniziare dopo 30 giorni dall’avvio della scuola. Poiché le lezioni sono cominciate il 15 settembre, il primo periodo utile dovrebbe quindi collocarsi entro metà ottobre. Intanto, secondo le informazioni ricevute dalla famiglia, l’inserimento scolastico dei bambini non avrebbe finora registrato particolari problemi di adattamento. Pillon ha precisato però di non avere informazioni dirette sull’andamento dei primi giorni di scuola.