La prof accoltellata dal 13enne: «Vienimi a trovare. Cosa direi ai genitori». La risposta sui post «di destra» e lo studente del Congo che l’ha salvata

L'intervento di Isabella Marsilio a Verità nascoste di Milo Infante. La speranza della docente di abbracciare il ragazzo che l'ha difesa e cosa dimostrerebbe secondo lei quel gesto

Isabella Marsilio dice di voler incontrare quanto prima lo studente di 13 anni che l’ha aggredita con tre coltellate a scuola. A lui rivolge un appello accorato perché metta da parte ogni timore e trovi il coraggio di cercare la sua docente di lettere, che ai carabinieri aveva detto di odiare per i brutti voti ricevuti. Intervistata dalla trasmissione Verità Nascoste, condotta da Milo Infante e in onda questa sera, la professoressa aggredita venerdì a Roma racconta cosa vorrebbe dire al ragazzo, secondo quanto riferisce l’ANSA: «Al ragazzo vorrei dire, non avere paura a tornare davanti a me. Gli direi, cercami, vieni a trovarmi. Da me non potrai avere altro se non una parola di conforto e parole di dispiacere nell’aver visto quante brutte cose avevi dentro».

Cosa dice ai genitori dello studente che l’ha ferita

Marsilio riserva parole altrettanto dirette alla famiglia del tredicenne, a cui direbbe: «Dovete prendere coscienza piena e profonda di ciò che il vostro ragazzo ha saputo mettere in atto». Il condizionale è d’obbligo perché le dichiarazioni sono anticipate dall’ANSA e diventeranno pubbliche solo con la messa in onda della puntata, prevista per la serata del 22 settembre.

Il compagno di classe che è intervenuto in sua difesa

Un passaggio dell’intervista è dedicato al compagno di classe di origini congolesi che si è frapposto durante l’aggressione. La docente gli è riconoscente: «Devo molto a quel ragazzo e appena lo incontrerò gli darò un abbraccio con tutto il mio affetto e la mia gratitudine, perché è vero che, probabilmente, se non fosse intervenuto, l’epilogo sarebbe stato sicuramente un altro».

Le polemiche sui post di destra sui social della professoressa

Marsilio coglie l’occasione anche per rispondere alle polemiche social che l’avevano investita, legate a un post sulla sua pagina Facebook per cui era stata accusata di «remigrazione»: «Tutta l’aggressione verbale che ho ricevuto non c’entrava nulla con quanto era accaduto. Quanto fatto da quel ragazzo è la dimostrazione concreta di come potrebbe cadere qualunque tipo di resistenza verso il concetto di immigrazione», conclude la professoressa.