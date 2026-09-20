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Prof accoltellata a Roma, i genitori del 13enne chiedono scusa: la mail nelle mani della docente

20 Settembre 2026 - 19:42 Stefania Carboni
prof accoltellata genitori scuse
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In cameretta, nascoste, i carabinieri hanno sequestrato armi da softair, altre lame e vario materiale bellico e figurativo
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I genitori del 13enne che ha aggredito venerdì la professoressa Isabella Marsilio hanno inviato una mail di scuse alla docente. La lettera è stata inviata oggi dal padre e dalla madre del ragazzino che resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infatile dell’Umberto I

L’arsenale in cameretta

Nell’abitazione del 13enne i carabinieri hanno sequestrato armi da softair, altre lame e vario materiale bellico e figurativo. Un arsenale nascosto in cameretta, che racconta solo metà del mondo che ha spinto il giovanissimo ad agire contro la docente. L’altra metà viaggia nei circuiti sommersi della rete, tra meme, e tributi ad assassini trasformati in eroi digitali.

(in copertina foto di CHUTTERSNAP su Unsplash)

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