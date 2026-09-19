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Prof accoltellata in classe a Roma, caccia agli istigatori del 13enne. Valditara: «Premierò lo studente eroe che ha fermato l’aggressore»

19 Settembre 2026 - 19:19 Stefania Carboni
studente congo premiato
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Coltelli da sub acquistati online e diretta streaming prima dell'attacco: sotto analisi i cellulari del minorenne e della madre. Oscurato il profilo social della docente colpita
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Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta in una scuola media del quartiere Centocelle a Roma, dove un alunno di 13 anni ha ferito a coltellate la professoressa Isabella Marsilio. Mentre gli investigatori cercano di fare luce sul movente e su eventuali complici, emerge la storia di coraggio di un compagno di classe che ha evitato il peggio.

Il premio allo studente che ha fermato l’aggressore

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato che premierà ufficialmente lo studente di origini congolesi intervenuto per bloccare il tredicenne armato. Parlando a margine del raduno della Lega a Pontida, ha dichiarato: «Lo inviterò al Ministero e lo premieremo. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati».

Caccia ai possibili istigatori: sotto analisi cellulari e carte di credito

Sul fronte investigativo, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica e la copia forense dei dispositivi in uso al giovane aggressore e a sua madre. L’obiettivo primario è verificare se il ragazzo sia stato istigato da terzi a compiere il gesto. Dalle prime ricostruzioni è emerso che sul telefono della madre erano salvate le carte di credito utilizzate dal tredicenne per acquistare online l’attrezzatura usata nell’attacco: due coltelli da sub e un paio di occhiali da softair. Prima di scagliarsi contro la docente, il minorenne ha avviato una diretta social, con l’intenzione di diffondere il video dell’aggressione all’interno di un gruppo Telegram. Gli inquirenti stanno analizzando il profilo social del giovane, che contava appena quattro follower, per ricostruirne la rete di contatti. Nel frattempo, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti sia i compagni di classe che gli altri docenti dell’istituto.

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Social presi d’assalto: oscurato il profilo della docente

Nelle ultime ore è diventato irraggiungibile il profilo Facebook della professoressa aggredita. La pagina, che mostrava come immagine di copertina una foto di Giorgio Almirante, era stata sommersa da una pioggia di insulti e commenti ostili subito dopo la diffusione della notizia. Il profilo risulta ora rimosso o reso privato dalla piattaforma.

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