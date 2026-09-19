Che cos’è l’accelerazionismo: la teoria filosofica dietro il caso della prof accoltellata a Centocelle

Nella sua versione nichilista vede nel mercato e nell'IA le forze da sbrigliare completamente per dissolvere lo Stato. Perché il peggio è il meglio

Il grave episodio della docente accoltellata a Roma da un alunno di 13 anni potrebbe esser stato spinto da attivisti suprematisti esteri. Ne parla oggi il Corriere della Sera, citando la filosofia spesso alla base dei casi di violenza a scuola e incel: quella dell’accelerazionismo reazionario.

Nato originariamente come intuizione letteraria nel romanzo sci-fi Il Signore della Luce (1967) di Roger Zelazny, l’accelerazionismo è una corrente teorica basata sull’idea di spingere al massimo lo sviluppo di tecnologia e capitalismo per provocare un crollo e un cambio radicale dell’ordine sociale.

Dalla sinistra utopica alla destra nichilista di Land

La teoria si è poi articolata in diverse interpretazioni. Una verte sulla sinistra utopica, con Williams e Srnicek. Nel loro manifesto del 2013, gli autori sostengono che la tecnologia e l’IA vadano sottratte al controllo capitalistico e utilizzate per liberare l’uomo dal lavoro, riducendo gli orari e introducendo un reddito universale. Poi c’è la strada della destra reazionaria e nichilista, quella di Nick Land. Proposta negli anni ’90, vede nel mercato e nell’IA forze da sbrigliare completamente per dissolvere lo Stato, le regole sociali e la stessa centralità umana, fino al collasso del sistema democratico. È a questa visione che si ispirano i gruppi radicali e violenti online. Land, con il pensatore neoreazionario Curtis Yarvin, ha sviluppato nei suoi ultimi lavori idee anti-egualitarie e anti-democratiche focalizzandosi sui concetti di “neoreazione” (neoreaction) e di “illuminismo oscuro” (Dark Enlightenment). Sfocia anche nel razzismo scientifico e l’eugenetica, ciò che egli stesso ha etichettato con il termine “iper-razzismo” (hyper-racism). Infine c’è la visione “Broligarchs” della Silicon Valley, con figure come Elon Musk e Peter Thiel che guardano all’accelerazione tecnologica come unica soluzione ai problemi mondiali.

(in copertina foto di Paul Jai su Unsplash)