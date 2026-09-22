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Tajani: Dal Governo risultati straordinari su crescita e conti pubblici – Il video

22 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2026 “Per lo 0,1% si è mancata l’uscita dalla procedura d’infrazione anticipata. Il termine per uscire dalla procedura d’infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall’8,1% di deficit e siamo arrivati a 3,1. Questo significa che il Governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti e per la crescita”. Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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