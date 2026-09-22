Trump: Corte penale internazionale banda di teppisti – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2026 "Gli Stati Uniti si oppongono con altrettanta fermezza a quell'istituzione fuori controllo nota come Corte Penale Internazionale. Non permetteremo mai che i militari statunitensi o chiunque altro vengano indagati o sottoposti a processi farsa da parte di un tribunale antiamericano privo di giurisdizione su di noi. Siete un gruppo di persone malvagie. Invito tutte le nazioni membri della CPI a ritirarsi ufficialmente e immediatamente da questa istituzione fuorilegge. È altrettanto inaccettabile che, a fronte delle reali atrocità esistenti nel mondo, gli alti funzionari dell'ONU per i diritti umani perdano tempo a criticare gli Stati Uniti perché proteggono i nostri figli dalle mutilazioni e dalla follia legate al transgenderismo e perché fanno rispettare le leggi sull'immigrazione. Ciò che fanno è incredibile: si tratta di mutilazioni transgender ai danni dei nostri figli. I vili ipocriti del Consiglio per i diritti umani hanno ben poco da dire sulla persecuzione dei cristiani. Voglio dire, i cristiani vengono perseguitati in tutto il mondo; è una cosa quasi incredibile. Non avrei mai pensato di dirlo, ma è una situazione che dura da molto tempo. Si tratta di persecuzione dei cristiani o dei crimini commessi dai regimi più repressivi del mondo. Eppure, vogliono che l'America spalanchi i confini a bande e criminali provenienti dai luoghi più pericolosi del pianeta. Vogliono far entrare le persone peggiori dai luoghi peggiori della terra. Ma noi non lo facciamo più. Un tempo lo facevamo, ma ora non più. È profondamente ironico che le Nazioni Unite dispongano di un'intera istituzione — l'UNESCO, quel gruppo di persone e paesi dedito alla tutela del patrimonio culturale — eppure, con la loro incessante promozione delle migrazioni di massa, questi globalisti stiano attivamente distruggendo le culture più grandi e il patrimonio più straordinario di tutta la storia", lo ha detto Trump all'assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev