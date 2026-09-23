Bergamo, il metro per il gelato gratis viene scambiato per un saluto fascista: «Ma è una promozione, il gelato è apolitico» – Il video

A Calusco d’Adda un gelataio regala il cono ai bimbi sotto il metro d'altezza e usa un cartonato con la mano tesa per misurarli. Qualcuno lo accusa di fascismo, ma il titolare chiarisce: «Nessuna apologia, serviva solo a far sorridere i più piccoli»

Il teatro dei fatti è Calusco d’Adda, comune del Bergamasco con poco più di ottomila anime. Il gestore della gelateria Ciro’s ha avuto un’idea promozionale semplice e generosa: regalare un gelato a tutti i bambini sotto il metro di altezza. Per verificare chi ne ha diritto, fuori dal locale è stato posizionato un omino cartonato con la mano tesa in orizzontale, posizionata esattamente a 100 centimetri da terra. Una sagoma pensata come asta di misurazione, non di certo per mostrare un’appartenenza politica. Ma in molti hanno capito tutt’altro, pensando al saluto romano e sollevando una polemica a cui l’esercente ha dovuto ribattere.

La smentita del titolare: «Il gelato è apolitico»

Quel braccio teso per misurare i bambini è stato «scambiato per un saluto fascista», spiega oggi Francesco Storace su Libero. Su Instagram e Facebook il titolare ha dovuto chiarire l’ovvio, ovvero che si tratta solo del “metro della promo”. Niente da fare: l’allarme è partito ugualmente, trasformando un gesto commerciale in una presunta apologia di regime. «Quando ogni cosa diventa segnale, il segnale non segnala più niente: diventa rumore e pure fastidioso. Poi, il discorso si fa serio e pone il dubbio: ma perché si devono costruire teoremi persino sul gelato?», ha sottolineato Storace sul quotidiano. L’esercente è intervenuto su Facebook spiegando: «Il gelato è apolitico e serve a far felici adulti e bambini», con tanto di video-smentita.