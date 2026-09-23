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Colosseo in rosa per prevenzione dei tumori al seno, Giuli: Un capolavoro dedicato alle donne – Il video

23 Settembre 2026 - 00:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 "Illuminare di rosa il Colosseo, illuminare tutti noi di rosa, come vedete, significa affidare a uno dei simboli più riconoscibili dell'Italia nel mondo un messaggio che riguarda la vita di ciascuno, di ciascuna di noi. La prevenzione è il nostro capolavoro, come sappiamo, come ha ripetuto Eleonora, la prevenzione è il vostro capolavoro, donne in rosa soprattutto". Così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli alla cerimonia istituzionale di apertura della VII edizione della campagna nazionale "La prevenzione è il nostro capolavoro", promossa da Komen Italia in vista del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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