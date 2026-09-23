Il 14enne che voleva accoltellare la prof che l’ha bocciato a Lamezia Terlme

Fermato dai carabinieri. Aveva raccontato le sue intenzioni in una chat su Telegram e nascosto il coltello nel bagno dell'istituto

Uno studente di 14 anni dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme avrebbe pianificato un’aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l’azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l’arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi on line. Secondo quanto si è appreso – sulla vicenda, anticipata da Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo – i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.

Il piano

Probabilmente il piano è stato sventato anche grazie alla soffiata di un compagno di classe. Lo studente frequenta l’istituto nel quartiere Sambiase e viene da una famiglia di origini marocchine. Nutriva un rancore profondo nei confronti della sua professoressa di italiano. Il motivo, secondo quanto si è appreso, sarebbe riconducibile alla bocciatura dell’anno scolastico precedente, e che il ragazzo non aveva mai accettato.

La chat su Telegram

Secondo il racconto del quotidiano il ragazzo aveva condiviso le sue intenzioni in una chat su Telegram con alcuni coetanei. A quel punto uno dei ragazzi del gruppo, spaventato dalla gravità della situazione, ne ha parlato con i genitori che hanno dato l’allarme. Il ragazzo aveva nascosto il coltello nel bagno della scuola. I carabinieri di Lamezia Terme e della Stazione di Sambiase lo hanno fermato appena in tempo.