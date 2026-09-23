Medio Oriente, Crosetto: Italia non sostiene nessuna guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 Stiamo facendo ciò che tutti si aspettano da noi: difendiamo le compagnie e le navi italiane. Nessuno sostiene nessuna guerra, la presenza dei nostri militari nell'area poggia su un quadro giuridico chiaro e un percorso parlamentare totalmente trasparente". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo al question time alla Camera a un'interrogazione di Angelo Bonelli (Avs) sul ruolo delle forze armate italiane presenti in Arabia Saudita. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev