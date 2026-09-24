Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Abu Mazen: Vogliamo processo che ponga fine all'occupazione israeliana e garantisca pace – Il video

24 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2026 "Non vogliamo un nuovo processo per gestire il conflitto mentre il volto della terra cambia ogni giorno. Vogliamo un processo che ponga fine all'occupazione e garantisca la libertà e l'autodeterminazione per i palestinesi. Un processo che garantisca anche la sicurezza e la pace per gli israeliani e per i Paesi della regione". Così il Presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, intervenuto all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

2.

«Vi spiego perché il tetto agli stranieri a scuola è inapplicabile e inutile»

3.

Di Battista torna in Tv: «Mi va di raccontare quello che mi è accaduto». L’affetto dopo l’operazione e l’attacco a Trump: cosa ha detto a DiMartedì – Il video

4.

Crozza-Tajani e la frase sulle gonne corte: «Come gli elettricisti: meglio uno senza denti che…» – Il video

5.

Meloni alla Fashion Week, la cena a Milano con Ghali e Bianca Balti: chi c’è al tavolo con la premier. E Renzi attacca: «Che figuraccia» – Il video