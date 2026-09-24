Abu Mazen: Vogliamo processo che ponga fine all'occupazione israeliana e garantisca pace – Il video

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2026 "Non vogliamo un nuovo processo per gestire il conflitto mentre il volto della terra cambia ogni giorno. Vogliamo un processo che ponga fine all'occupazione e garantisca la libertà e l'autodeterminazione per i palestinesi. Un processo che garantisca anche la sicurezza e la pace per gli israeliani e per i Paesi della regione". Così il Presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, intervenuto all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev