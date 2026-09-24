Meloni: Non sono sorpresa da reazione opposizione ad abolizione bollo auto. No a patrimoniale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "Per loro è un sacrilegio perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al Superbonus. Non è la nostra ricetta". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Festa del Tempo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev