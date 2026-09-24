Meloni: Tetto stranieri in classe per integrare davvero, sinistra ne parlava noi lo abbiamo fatto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "Esistono in diversi paesi europei e, le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile; le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa, a mio avviso". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Festa del Tempo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev