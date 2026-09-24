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Nawrocki (Polonia): Russia mossa da una arroganza imperialista nei confronti dell'Ue – Il video

24 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2026 "Mostra la stessa arroganza imperialista che in passato ha portato a sofferenze inimmaginabili e alle tragedie di due guerre mondiali. Il disprezzo per il diritto internazionale non deve diventare la norma. Non è troppo tardi per ripristinare il primato del diritto internazionale e rafforzare le fondamenta di un sistema in cui i principi contano, e in cui la comunità internazionale, agendo congiuntamente e con solidarietà, si oppone all'aggressione proibita dalla Carta delle Nazioni Unite". Così il Presidente della Polonia, Karol Nawrocki intervenuto all'Assemblea Generale dell'Onu. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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