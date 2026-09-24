Salvini: Troppi bimbi in classe che non parlano italiano complica processo educativo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "Prima di illustrare l'intervento che ho portato da ministro dei Trasporti, ringrazio il ministro Valditara anche a nome di genitori e insegnanti che, vivendo la vita reale e quotidiana, sanno benissimo che il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev