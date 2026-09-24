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Sanchez all'Onu: Multilateralismo miglior strumento dell'umanità per gestire propria diversità – Il video

24 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 “Salgo su questa tribuna con un solo obiettivo: difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa. Il multilateralismo è il migliore strumento che l’umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale”. Così il Presidente spagnolo Sanchez all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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