Sanchez all'Onu: Multilateralismo miglior strumento dell'umanità per gestire propria diversità – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 “Salgo su questa tribuna con un solo obiettivo: difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirarono la creazione di questa organizzazione 81 anni fa. Il multilateralismo è il migliore strumento che l’umanità ha per gestire la propria diversità e interdipendenza, soprattutto in un mondo globale e multipolare come quello attuale”. Così il Presidente spagnolo Sanchez all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev