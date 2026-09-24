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Tajani: Missione positiva all'Onu, c'è molto interesse per l'Italia – Il video

24 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 "Un bilancio molto positivo di questa missione, siamo stati al centro dell'attenzione, abbiamo firmato un accordo con gli Stati Uniti e abbiamo incontrato molti rappresentanti di altri Paese. Lavoriamo per la pace, per spingere l'Iran a trovare una soluzione diplomatica con gli Usa, c'è molto interesse per l'Italia", lo ha detto Tajani a New York rispondendo a una domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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