Tajani: Missione positiva all'Onu, c'è molto interesse per l'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 "Un bilancio molto positivo di questa missione, siamo stati al centro dell'attenzione, abbiamo firmato un accordo con gli Stati Uniti e abbiamo incontrato molti rappresentanti di altri Paese. Lavoriamo per la pace, per spingere l'Iran a trovare una soluzione diplomatica con gli Usa, c'è molto interesse per l'Italia", lo ha detto Tajani a New York rispondendo a una domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev