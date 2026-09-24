Tajani all'Onu: Bilancio molto positivo di questa missione – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 Usa, 24 settembre 2026 "Un bilancio molto positivo di questa missione, siamo stati al centro dell'attenzione, abbiamo firmato un accordo con gli Stati Uniti e abbiamo incontrato molti rappresentanti di altri Paese. Lavoriamo per la pace, per spingere l'Iran a trovare una soluzione diplomatica con gli Usa, c'è molto interesse per l'Italia", lo ha detto Tajani a New York rispondendo a una domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev