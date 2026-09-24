Valditara: Divieto di burqa e niqab a scuola, sanzioni fino a 1000 euro per volto coperto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1.000 euro e sappiamo fra l'altro che con il decreto Caivano abbiamo introdotto una misura molto importante e cioè sanzione della reclusione sino a 2 anni per quei genitori che non mandano i figli a scuola". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev