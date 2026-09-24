Valditara: Tetto del 30% di studenti stranieri per classe diventa legge, fondamentale per inclusione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2026 "E poi c'è l'altro tema molto molto importante, quello del 30%. È un tema ricorrente dal 1990 in avanti, diversi ministri hanno cercato di affrontarlo. Prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev