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Xi Jinping alla Casa Bianca: Abbiamo responsabilità su sviluppo Ai sotto il controllo dell'uomo – Il video

24 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 "Cina e Stati Uniti sono Nazioni leader nel campo dell'intelligenza artificiale e abbiamo capacità e responsabilità sullo sviluppo del'l'intelligenza artificiale per il bene e affinché «resti sotto il controllo dell'uomo". Lo ha detto il leader cinese, Xi Jinping, dalla Casa Bianca al fianco di Donald Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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