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Edi Rama: Solo italiani sanno essere così eleganti. Amo l'Italia, ma fortunatamente sono albanese – Il video

25 Settembre 2026 - 00:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2026 "In un certo senso, per essere un europeo vestito in abito e cravatta… Solo gli italiani possono essere così eleganti. Quindi non sono italiano, amo l'Italia, ma fortunatamente sono albanese. Quindi grazie per aver apprezzato il mio abbigliamento. In un certo senso, per essere un europeo vestito in abito e cravatta… Solo gli italiani possono essere così eleganti. Quindi non sono italiano, amo l'Italia, ma fortunatamente sono albanese. Quindi grazie per aver apprezzato il mio abbigliamento". Così il Primo Ministro albanese Edi Rama intervenuto all'Ecam. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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