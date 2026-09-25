Jallow (Gambia) ad Onu: Grazie per sostegno a multilateralismo anche con venti contrari impetuosi – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 Jallow (Gambia) all'Onu: Grazie per sostegno a multilateralismo anche con venti contrari impetuosi Porto in questa sede i calorosi saluti del governo e del popolo del Gambia, unitamente alla nostra duratura amicizia, solidarietà e benevolenza verso tutte le nazioni qui rappresentate. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto di congratularmi vivamente con Lei per la Sua elezione a Presidente dell'84ª sessione dell'Assemblea Generale. Il Gambia Le assicura pieno sostegno e una cooperazione costruttiva nel guidare il nostro lavoro collettivo sotto l'attuale e opportuno tema da Lei scelto: "Ripristinare la fiducia e gestire la trasformazione affinché le Nazioni Unite possano rispondere alle esigenze di tutti". Questo tema rispecchia perfettamente il momento in cui ci riuniamo. Mi consenta inoltre di esprimere il nostro profondo apprezzamento alla Sua predecessora, la signora Annalena Baerbock, per la dedizione, la dignità e la determinazione con cui ha presieduto l'80ª sessione dell'Assemblea Generale. Desidero altresì esprimere l'apprezzamento del Gambia per il Segretario Generale, signor António Guterres, e per la Vice Segretaria Generale Amina Mohammed: la loro leadership salda e ispirata a principi saldi, nel corso di anni segnati dal sovrapporsi di crisi globali, ha contribuito in modo determinante a mantenere viva la fiamma della cooperazione multilaterale, anche quando i venti contrari si facevano più impetuosi. Auguriamo loro ogni bene per la conclusione del loro mandato, prevista alla fine di quest'anno", così Mohammed Jallow Vice Presidente del Gambia all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev