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Lecce, bambino di 6 anni a scuola con un coltello di 13 centimetri nello zaino: la scoperta della maestra

25 Settembre 2026 - 14:21 Antonia Verderosa
Un bambino di 6 anni ha nello zaino un coltello di 13 cm. La scoperta di un'insegnante di Trepuzzi, in provincia di Lecce
Un bambino di 6 anni ha nello zaino un coltello di 13 cm. La scoperta di un'insegnante di Trepuzzi, in provincia di Lecce
A segnalare la presenza dell’arma è stato un compagno di classe. Il piccolo frequenta la seconda elementare. I carabinieri stanno verificando l’ipotesi che sia stato spinto da un altro alunno a portare il coltello dopo una lite
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Un coltello da cucina lungo 13 centimetri nello zaino di un bambino di sei anni. A trovarlo è stata un’insegnante di una scuola primaria di Trepuzzi, in provincia di Lecce, dopo la segnalazione di un compagno di classe. L’arma non sarebbe stata usata, né mostrata agli altri alunni.

Dopo il ritrovamento, la docente ha subito allertato la dirigente scolastica. Sono stati subito convocati i genitori del bambino e sono intervenuti i carabinieri. Del caso sono stati informati anche i servizi sociali, mentre la Procura per i minorenni di Lecce segue le indagini.

Resta da capire come il coltello sia finito nello zaino e perché il bambino, che frequenta la seconda elementare, abbia deciso di portarlo a scuola. Tra le ipotesi, c’è quella secondo cui sarebbe stato spinto da un compagno dopo un litigio con altri alunni.

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