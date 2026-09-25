Pellegrini (Slovacchia): Sistema internazionale lento e frustrante. Soluzione non è distruggerlo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 Pellegrini (Slovacchia): Sistema internazionale lento e frustrante, ma soluzione non è distruggerlo Ogni Paese che entra in quest'aula porta con sé le proprie preoccupazioni. Per alcuni, la sicurezza significa proteggere i confini; per altri, significa cibo, acqua, energia o il futuro dei propri figli. E molti Paesi affrontano tutte queste sfide contemporaneamente. Ecco perché un mondo governato principalmente dalla forza, anziché dalle regole, sarebbe pericoloso per tutti. Per i Paesi piccoli come la Slovacchia, questo è particolarmente evidente. Ma nessun Paese, grande o piccolo che sia, è veramente al sicuro in un mondo in cui il diritto internazionale viene ignorato e le istituzioni indebolite. Purtroppo, non abbiamo più bisogno di immaginare un mondo simile. Ne vediamo già dei segnali intorno a noi: gli scambi commerciali diventano meno prevedibili, la cooperazione in materia di sicurezza è più frammentata e l'idea che ogni Paese debba avere voce in capitolo è messa a dura prova. E quando le regole si indeboliscono, quando alla cooperazione subentra lo scontro, tutti noi diventiamo più vulnerabili. Tuttavia, abbiamo ancora una scelta. Il sistema internazionale che abbiamo costruito non è perfetto. Può essere lento. Può essere frustrante. A volte, non offre risposte con la rapidità richiesta dalle esigenze delle persone. Ma la soluzione non è distruggerlo. La soluzione è farlo funzionare meglio. La Slovacchia è saldamente ancorata alle Nazioni Unite, alla NATO e all'Unione Europea. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev