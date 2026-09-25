Pezeshkian all'Onu mostra foto bimbi uccisi in Iran: Ci danno dei terroristi, ma siamo vittime – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 Il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi. Noi siamo vittime del terrorismo. Ci hanno colpito, ma non abbiamo piegato la testa. L’Iran continuerà a difendersi fino all’ultimo respiro", così Masoud Pezeshkian, Capo di Stato della Repubblica islamica ha mostrato fotografie di bambini uccisi dai bombardamenti americani e israeliani. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev