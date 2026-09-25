Restrepo (Colombia): Tutela diritti umani perde credibilità quando è soggetta a calcoli politici – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2026 "Il mio Paese desidera un'ONU la cui efficacia si misuri meno dal volume dei documenti prodotti e molto più dai risultati che consegue. La Colombia difende i diritti umani e continuerà a farlo. La tutela dei diritti umani perde credibilità quando è soggetta a calcoli politici. Rifiuto categoricamente l'uso dei diritti umani come vessillo da innalzare contro alcuni e abbassare contro altri", cosìManuel Restrepo Vice Presidente della Colombia all'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev