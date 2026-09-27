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Operaio muore travolto da un’auto su un cantiere dell’A14: l’uomo che lo ha investito era ubriaco

27 Settembre 2026 - 17:57 Ettore Ambrosi
operaio-investito autostrada bologna alcol
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Ruslan Railean, 45 anni, è stato falciato mentre allestiva un cantiere insieme ai colleghi. Il 54enne alla guida della vettura è indagato per omicidio stradale
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Incidente mortale sul lavoro nella serata di sabato 26 settembre sull’autostrada A14, all’altezza di Bologna. Una vettura ha travolto e ucciso un operaio che era impegnato nell’allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. L’uomo alla guida del veicolo che lo ha investito, un italiano 54enne residente a Modena, aveva un tasso alcolemico di oltre 2.0 g/l. È stato denunciato in stato di libertà ed è ora indagato per omicidio stradale.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente è Ruslan Railean, operaio di 45 anni, originario della Moldavia ma residente nel Padovano. Stava allestendo il cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi quando è stato travolto dall’auto in corsa.

La dinamica dell’incidente

Gli inquirenti stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza, così da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dopo il forte impatto, sono stati gli stessi colleghi dell’operaio 45enne ad allertare immediatamente i soccorsi. L’uomo, all’arrivo del 118, era già in condizioni critiche per diverse lesioni ed è poi morto in ospedale. Il 54enne alla guida dell’auto che lo ha investito è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 2 g/l. Si è fermato a soccorrere l’operaio ed è stato denunciato, a piede libero.

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