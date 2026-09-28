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Gunnarsdòttir (Islanda) risponde a Netanyahu: Vigliacco morale chi viola diritto internazionale – Il video

28 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2026 "Da questo podio abbiamo sentito pronunciare le parole "vigliacchi morali". Per me, i vigliacchi morali sono coloro che si rifiutano di sedersi al tavolo, quei leader mondiali che si rifiutano di sedersi e negoziare una pace giusta e duratura. Quei leader che negano l'accesso agli aiuti umanitari a persone in preda a un disperato bisogno. E i vigliacchi morali sono quei leader del mondo che ripetutamente violano e calpestano il diritto internazionale". Così il Ministro degli Esteri dell'Islanda Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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