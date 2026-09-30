Beppe Grillo e il progetto di un nuovo partito con i soldi di Musk

Ieri l'incontro con Andrea Stroppa in un hotel a Roma. C'erano anche molti ex M5s. L'idea di un movimento per gli under 25

Beppe Grillo verso un partito con Elon Musk? Il Fatto Quotidiano scrive che ieri l’ex garante del Movimento 5 Stelle ha pranzato a Roma con Andrea Stroppa, il referente italiano del proprietario di Tesla. Poi ha avuto un incontro con due ex parlamentari grillini: Elio Lannutti e Marco Bella. «Lui è sempre possibilista su tutto», dicono al giornale a proposito dell’eventualità di un nuovo partito. Lannutti era finito nelle polemiche da parlamentare per i suoi tweet sui Savi di Sion.

Il nuovo partito di Grillo

Grillo era a Roma da lunedì 28 settembre. Ha partecipato al ricevimento in onore della nuova ambasciatrice cinese in un lussuoso albergo, dove era presente anche Massimo D’Alema. Ieri il pranzo con Stroppa. Che non è un unicum. Nei giorni scorsi l’assistente di Grillo Nina Monti aveva telefonato ad alcuni ex M5s per coinvolgerli nel progetto. Che sarà difficile far partire con le nuove norme sulle firme necessarie per partecipare alle elezioni politica. Grillo dovrebbe aver telefonato ad Alessandro Di Battista, per chiedergli della sua salute (ieri l’ex parlamentare ha detto di avere un tumore).

Under 25

Repubblica aggiunge che il pranzo si è svolto nel roof garden dell’hotel Forum. «Elon Musk è troppo interessato» ai progetti del fondatore del Movimento 5 Stelle, ormai messo alla porta da Giuseppe Conte. Stroppa ha parlato di intelligenza artificiale e programmi da realizzare. Tra i due si è creato «uno starlink», dicono le stesse fonti per restare in tema. Per questo, è il ragionamento, Musk potrebbe mettere i soldi per una nuova creatura di Grillo. Ovvero un partito rivolto agli under 25.