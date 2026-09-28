Jaishankar (India): Per la pace in Medio Oriente serve la soluzione a due Stati – Il video

(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2026 "Tensioni e violenze continuano purtroppo anche nell'Asia occidentale, o Medio Oriente. Crediamo fermamente che una pace duratura e permanente richieda una soluzione a due Stati. Nel frattempo, l'India sta contribuendo all'assistenza umanitaria e agli sforzi di soccorso per il popolo palestinese". Così il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev