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Jaishankar (India): Per la pace in Medio Oriente serve la soluzione a due Stati – Il video

28 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2026 "Tensioni e violenze continuano purtroppo anche nell'Asia occidentale, o Medio Oriente. Crediamo fermamente che una pace duratura e permanente richieda una soluzione a due Stati. Nel frattempo, l'India sta contribuendo all'assistenza umanitaria e agli sforzi di soccorso per il popolo palestinese". Così il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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