Kallas (Ue): Pronto protocollo d'emergenza contro attacchi ibridi russi – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 settembre 2026 "E lasciate che vi dica che l'Europa è con voi. Quindi, a nome dell'Europa, mi impegno a stanziare oltre 800 milioni di dollari per sostenere le persone bisognose in tutto il mondo. Sosterremo le persone in Africa che sono state sfollate e le comunità che le accolgono. Forniremo cibo, sicurezza, riparo e assistenza sanitaria. Questo aiuterà a istruire più bambini e aiuterà i genitori ad acquisire nuove competenze e a trovare lavoro". Così la Vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas in un punto stampa a Bruxelles. Not for sale. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev