Lamine Zeine (Niger): Francia e Ucraina guidano gruppi pronti ad attaccare nostri siti petrolio – Il video

(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2026 "Signore e signori, mentre vi parlo, sul nostro confine nord-orientale ci sono forze per procura guidate dalla Francia, sostenute dall'Ucraina e da altri due Paesi — e sapete bene a quali Paesi mi sto riferendo. Queste forze per procura sono armate, gestite e guidate, e stanno per attaccare le nostre posizioni militari e le nostre installazioni petrolifere. Ma, Inshallah, se lo faranno troveranno ciò che si meritano. L'AES (Alleanza degli Stati del Sahel), frutto di una lunga e storica lotta dei nostri popoli contro la colonizzazione e il neocolonialismo, è ormai un processo irreversibile verso la sovranità dei nostri Paesi". Così il Primo Ministro del Niger Lamine Zeine Ali Mahaman durante il suo discorso alle Nazioni Unite. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev