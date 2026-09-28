Mattarella a Castelporziano, l’esecuzione dell’inno di Mameli in Lis dal coro delle Mani Bianche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2026 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Castelporziano alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali svoltesi nella Tenuta presidenziale durante la stagione estiva, che quest'anno hanno accolto circa 1.500 partecipanti. Ad accogliere il Capo dello Stato, tra gli applausi dei presenti, è stata l'esecuzione dell'inno d'Italia suonato dalla Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale e interpretato nella Lingua dei Segni (LIS) dai bambini del coro "Mani Bianche" dell'Istituto d'Istruzione Specializzata per Sordi "Antonio Magarotto". Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev