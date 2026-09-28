Mattarella a Castelporziano: Rimuovere barriere invisibili come pregiudizio ed egoismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2026 "Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale e di storia. Ma da anni, ormai tradizionalmente, ha assunto un ruolo prezioso: quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli che sono visibili, e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare, ma ostacoli anche invisibili, nascosti: nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castelporziano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev