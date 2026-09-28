Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella tra i ragazzi a Castelporziano per festa chiusura iniziative estive per i fragili – Il video

28 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2026 Al termine della cerimonia di chiusura delle iniziative estive di carattere sociale svoltesi nella Tenuta di Castelporziano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è intrattenuto con i presenti per salutare e stringere personalmente la mano ai partecipanti e ai cittadini intervenuti. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav

2.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

3.

Tajani si intesta il price cap di Eni: «È una vittoria di Forza Italia». Ma Salvini rilancia: «Ora tocca alle banche pagare»

4.

Calenda bloccato in Sicilia: «Trascurata come un Paese del terzo mondo»

5.

Scontro nella Lega, Romeo attacca Salvini: «Il congresso straordinario è un trappolone, caro Matteo te lo fai da solo»