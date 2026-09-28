Mattarella tra i ragazzi a Castelporziano per festa chiusura iniziative estive per i fragili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2026 Al termine della cerimonia di chiusura delle iniziative estive di carattere sociale svoltesi nella Tenuta di Castelporziano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è intrattenuto con i presenti per salutare e stringere personalmente la mano ai partecipanti e ai cittadini intervenuti. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev