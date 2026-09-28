Papa Leone: Europa riscopra valori universali e dialogo per armonia libera da egemonie – Il video
(Agenzia Vista) Metz, 28 settembre 2026 "Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono i fondamenti della convivenza civile, vale a dire i valori universali che costituiscono i diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, così come la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritt". Così Papa Leone XIV a Metz. Courtesy: Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev