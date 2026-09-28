Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Papa Leone: Europa riscopra valori universali e dialogo per armonia libera da egemonie – Il video

28 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Metz, 28 settembre 2026 "Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono i fondamenti della convivenza civile, vale a dire i valori universali che costituiscono i diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, così come la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritt". Così Papa Leone XIV a Metz. Courtesy: Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav

2.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

3.

Tajani si intesta il price cap di Eni: «È una vittoria di Forza Italia». Ma Salvini rilancia: «Ora tocca alle banche pagare»

4.

Calenda bloccato in Sicilia: «Trascurata come un Paese del terzo mondo»

5.

Scontro nella Lega, Romeo attacca Salvini: «Il congresso straordinario è un trappolone, caro Matteo te lo fai da solo»