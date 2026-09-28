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Sanchez sul caso anziana sfratta a Madrid: Decreto casa martedì, è una questione di umanità – Il video

28 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 28 settembre 2026 "E io, Maricarmen, ho un messaggio per te. Il governo sta lavorando contro il tempo per portare martedì prossimo il Real Decreto Legge sulla Casa. E chiedo ai gruppi parlamentari di fare un ultimo sforzo affinché venga convalidato nel Parlamento Nazionale, per Maricarmen e per i milioni di spagnoli e spagnole che soffrono per la crisi abitativa. Perché non è una questione di ideologia: è una questione di umanità! Di umanità" Così il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez in un comizio del Psoe a Madrid. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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