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Sanchez: Vinceremo anche nel 2027, serve un decennio di progressi sociali – Il video

28 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 28 settembre 2026 "Quindi, compagne e compagni, come diceva Sara, ho molta voglia di affrontare queste elezioni di maggio e ho molta voglia di affrontare anche le elezioni generali nel 2027. E vi dico una cosa: le vinceremo di nuovo, perché abbiamo bisogno di un decennio di trasformazioni e progressi sociali contro il retrocesso e l'involuzione rappresentati dal Partito Popolare e da Vox. Quindi al lavoro, per vincere e governare nel maggio del 2027". Così il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez in un comizio del Psoe a Madrid. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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