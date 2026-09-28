Sanchez: Vinceremo anche nel 2027, serve un decennio di progressi sociali – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 28 settembre 2026 "Quindi, compagne e compagni, come diceva Sara, ho molta voglia di affrontare queste elezioni di maggio e ho molta voglia di affrontare anche le elezioni generali nel 2027. E vi dico una cosa: le vinceremo di nuovo, perché abbiamo bisogno di un decennio di trasformazioni e progressi sociali contro il retrocesso e l'involuzione rappresentati dal Partito Popolare e da Vox. Quindi al lavoro, per vincere e governare nel maggio del 2027". Così il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez in un comizio del Psoe a Madrid. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev