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Trump: Armi nucleari iraniane spazzate via e inflazione sta scendendo, Usa stanno andando bene – Il video

28 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 28 settembre 2026 "Una cosa devo dirla: ad eccezione del petrolio, che è più basso rispetto all'amministrazione Biden, e non dobbiamo più preoccuparci delle armi nucleari dell'Iran perché sono state spazzate via, ma ad eccezione del petrolio, tutto il resto sta scendendo… lo stiamo facendo scendere. Abbiamo ereditato la peggiore inflazione della storia del nostro Paese, e ora sta davvero scendendo. I fondi pensione 401(k) sono ai massimi storici, i mercati azionari sono ai massimi storici e il nostro Paese sta andando davvero bene". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Joint Base Andrews. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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