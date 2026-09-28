Van der Bellen (Austria) scherza: In Ue non abbiamo bisogno di ballroom come a Washington – Il video
(Agenzia Vista) Vienna, 15 settembre 2026 "Sono felice di darvi il benvenuto qui nelle nostre modeste sale imperiali. È solo uno dei tranquilli vantaggi di vivere nel cosiddetto 'vecchio continente': non c'è bisogno di costruire nuove sale da ballo come a Washington D.C". Così Presidente dell'Austria Alexander Van der Bellen all'evento 'Hofburg im Dialog: Invested in Europe'. Courtesy: Alexander Van der Bellen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev