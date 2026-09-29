Catania, aeroporto di nuovo operativo dopo la cenere dell’Etna

La nube eruttiva alta 4 km

È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania: la ripresa di energia dell’emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est dell’Etna che produce una nube eruttiva alta 4 chilometri ha portato alla sospensione dell’operatività dell’aeroporto di Catania dove non sarà possibile atterrare e decollare fino alle 15.

La sospensione

A pesare sulla decisione il vento che soffia verso Sud, in direzione dello scalo. Ieri sera, dopo quasi tre giorni di stop ai voli, con l’abbassamento dell’avviso al volo dell’Ingv da rosso ad arancione l’aeroporto era tornato pienamente operativo. Stamattina 29 settembre il bollettino è risalito a rosso. L’Etna ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri. La dispersione è in direzione Sud. È quanto emerge dall’avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta.

È durato poco più di mezz’ora lo stop ai voli all’aeroporto di Catania che è già tornato pienamente operativo. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, comunicando che, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze, con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.





