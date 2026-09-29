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Fratoianni su caso Regeni: Parole inaccettabili di Tajani, Governo faccia rispettare sentenza – Il video

29 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2026 "Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata". Così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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