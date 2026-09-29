Lollobrigida a Bruxelles: Italia ha salvato la Pac, evitati tagli alle risorse – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 “L'Italia è stata la nazione che ha salvato la politica agricola comune evitando i tagli, riuscendo a fare una trattativa che è diventata un punto di riferimento europeo e che ci ha permesso di" ottenere "nove miliardi che ci erano stati tolti e un miliardo in più" per la prossima politica agricola comune". Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della riunione del Consiglio Agrifish in corso a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev