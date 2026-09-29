Lollobrigida: Serve cambio rotta deciso su pesca, burocrazia europea ha sbagliato – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 “Le scelte sono state sbagliate. Le politiche europee sulla pesca degli ultimi decenni sono state semplicemente un fallimento. Ancora una volta, siamo qui per ribadirlo con dati alla mano e proposte per restituire futuro a un settore al quale non intendiamo rinunciare. Per la nostra economia, per la nostra sovranità alimentare”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della riunione del Consiglio Agrifish in corso a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev