Schlein all'intitolazione di edificio Eurocamera a Sassoli: La sua visione guidi il nostro futuro – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "David era una persona che lasciava il segno. Potevi incontrarlo per 5 minuti in un corridoio o avere la fortuna, come tanti dei colleghi che saluto, di passarci un'intera legislatura insieme, ma qualcosa sarebbe cambiato". Così la leader del Partito Democratico Elly Schlein all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera a David Sassoli. Not for sale Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev