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Umberto Pizzi è morto: addio al fotografo dei Cafonal

29 Settembre 2026 - 09:03 Alba Romano
umberto pizzi morto 4
umberto pizzi morto 4
L'annuncio del Fatto Quotidiano. Paparazzo e fotoreporter nei teatri di guerra, poi la collaborazione con Dagospia
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Umberto Pizzi è morto. Il fotografo dei Cafonal di Dagospia e che da dieci anni collaborava con il Fatto Quotidiano è deceduto oggi 29 settembre. Era nato a Zagarolo nel 1937 e negli Anni Settanta era uno dei paparazzi più in voga.

Umberto Pizzi

Prima era stato fotoreport per la FAO nei teatri di guerra di Iran, Iraq, Turchia Siria e Giordania. Ha pubblicato tra gli altri su Time, People Magazine, Sunday Express Magazine. Poi la collaborazione con Dagospia e i due libri Cafonal e Ultracafonal.

(Le foto sono di Franco Bechis)

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