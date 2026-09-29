Umberto Pizzi è morto: addio al fotografo dei Cafonal

L'annuncio del Fatto Quotidiano. Paparazzo e fotoreporter nei teatri di guerra, poi la collaborazione con Dagospia

Umberto Pizzi è morto. Il fotografo dei Cafonal di Dagospia e che da dieci anni collaborava con il Fatto Quotidiano è deceduto oggi 29 settembre. Era nato a Zagarolo nel 1937 e negli Anni Settanta era uno dei paparazzi più in voga.

Umberto Pizzi

Prima era stato fotoreport per la FAO nei teatri di guerra di Iran, Iraq, Turchia Siria e Giordania. Ha pubblicato tra gli altri su Time, People Magazine, Sunday Express Magazine. Poi la collaborazione con Dagospia e i due libri Cafonal e Ultracafonal.

(Le foto sono di Franco Bechis)