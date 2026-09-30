Approvata legge che riconosce caregiver familiare, Stefani: Promessa mantenuta, vince il Veneto – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 29 settembre 2026 “Il Veneto oggi ha scelto di prendersi cura di chi si prende cura. La legge approvata dal Consiglio regionale riconosce e valorizza il ruolo centrale di chi, tutti i giorni, segue una persona cara malata, con disabilità, non autosufficiente o che necessita di essere accudita per particolari necessità assistenziali. Abbiamo mantenuto la promessa: al caregiver familiare, che sarà inserito nella rete dei servizi sociali e sanitari, è riconosciuto il valore sociale ed economico che rappresenta come risorsa per tutta la società”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime grande soddisfazione per l’approvazione a Palazzo Ferro Fini della legge regionale che riconosce la figura del caregiver familiare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev