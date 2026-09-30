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Giuli: Cultura è civiltà e rete di comunità. L'Aquila modello internazionale – Il video

30 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) L'Aquila, 30 settembre 2026 "La cultura è anzitutto civiltà e la civiltà è espressa da reti di comunità che dialogano e da istituzioni che sanno… che sanno dialogare fra di loro. È di come in un percorso circolare una comunità forte, radicata nella propria identità, nel proprio orgoglio, nella propria storia, riesca a produrre cultura a un livello così competitivo dal punto di vista nazionale e internazionale. I rapporti umani sono alla base di tutto, perché non c'è relazione che non si stabilisca tra un io e un tu, cioè tra un noi". Così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli a L'Aquila. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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